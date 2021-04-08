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    08 апреля 2021, 18:22

    «Того парня больше нет». Эдвард Бил отрекся от своего прошлого

    Александр Блинов

    Блогер Эдуард Биль заявил, что после ДТП с его участием он больше не тот парень Эдвард Бил, которого все знают по его роликам. Об это блогер сообщил в интервью изданию Life.

    «Того парня больше нет». Эдвард Бил отрекся от своего прошлого

    По словам блогера, сейчас многие говорят, якобы он пытался хайпануть на аварии. Но он не понимает, как можно хайповать на грани жизни и смерти. Если верить Билу, то все его ролики, на которых он разбивал машины, являлись постановочными, и в них снимались актеры.

    В первые двое суток Бил ничего не ел и похудел на пять килограммов.

    «Я больше не Эдвард Бил. Вернуться назад… Я ничего не скажу, не буду загадывать. Тот парень, которого вы видели в роликах… Он другой. Это страшно», — сказал блогер.

    Бил добавил, что переживает за Марию Артемину, которая пострадала в ДТП на Садовом кольце.

    «У Марии тоже двое детей. У меня есть ребенок. <…> И я понимаю, что такое жить без родителей, так как я сам вырос без родителей. Это очень опасно. Большинство детей могут при плохом воспитании уйти с правильного пути и оказаться никем. Я молю господа Бога, чтобы она встала на ноги», — сказал Бил, не сдержав слез на глазах.

    Он признал, что совершил ошибку. При этом ему не нравится, что его сравнивают с Михаилом Ефремовым.

    «Когда я вышел с руля, я не мог принять то, что я это совершил, будучи трезвым, никогда не употреблявши алкоголь. Сейчас все аналогии проводят с Ефремовым, меня сравнивают с ним и смешивают, извините… <…> Я никак не пытался укрыться, спрятаться, косить под дурачка. Не обращался и в больницу, не пытался сделать вид, что я не виноват или сказать, что я не был за рулем», — сказал блогер.

    Бил заявил, что из-за ограничений, которые были наложены на него, он не может встречаться с потерпевшей.

    Эдвард Бил за рулем Audi RS6 1 апреля выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с Volkswagen, водитель которого, Мария Артемова, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Всего в ДТП попало пять машин. Блогера не стали арестовывать, но запретили ему пользоваться интернетом, телефоном и покидать дом с 22:00 до 08:00.

    Муж пострадавшей, Константин, в четверг навестил жену в больнице. Он рассказал «360» о ее самочувствии.