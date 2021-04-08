«Того парня больше нет». Эдвард Бил отрекся от своего прошлого

Блогер Эдуард Биль заявил, что после ДТП с его участием он больше не тот парень Эдвард Бил, которого все знают по его роликам. Об это блогер сообщил в интервью изданию Life.

По словам блогера, сейчас многие говорят, якобы он пытался хайпануть на аварии. Но он не понимает, как можно хайповать на грани жизни и смерти. Если верить Билу, то все его ролики, на которых он разбивал машины, являлись постановочными, и в них снимались актеры.

В первые двое суток Бил ничего не ел и похудел на пять килограммов.

«Я больше не Эдвард Бил. Вернуться назад… Я ничего не скажу, не буду загадывать. Тот парень, которого вы видели в роликах… Он другой. Это страшно», — сказал блогер.

Бил добавил, что переживает за Марию Артемину, которая пострадала в ДТП на Садовом кольце.

«У Марии тоже двое детей. У меня есть ребенок. <…> И я понимаю, что такое жить без родителей, так как я сам вырос без родителей. Это очень опасно. Большинство детей могут при плохом воспитании уйти с правильного пути и оказаться никем. Я молю господа Бога, чтобы она встала на ноги», — сказал Бил, не сдержав слез на глазах.

Он признал, что совершил ошибку. При этом ему не нравится, что его сравнивают с Михаилом Ефремовым.

«Когда я вышел с руля, я не мог принять то, что я это совершил, будучи трезвым, никогда не употреблявши алкоголь. Сейчас все аналогии проводят с Ефремовым, меня сравнивают с ним и смешивают, извините… <…> Я никак не пытался укрыться, спрятаться, косить под дурачка. Не обращался и в больницу, не пытался сделать вид, что я не виноват или сказать, что я не был за рулем», — сказал блогер.

Бил заявил, что из-за ограничений, которые были наложены на него, он не может встречаться с потерпевшей.

Эдвард Бил за рулем Audi RS6 1 апреля выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с Volkswagen, водитель которого, Мария Артемова, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Всего в ДТП попало пять машин. Блогера не стали арестовывать, но запретили ему пользоваться интернетом, телефоном и покидать дом с 22:00 до 08:00.

Муж пострадавшей, Константин, в четверг навестил жену в больнице. Он рассказал «360» о ее самочувствии.