«Тогда в стране эпидемии еще не было». Агаларов рассказал о положительном результате теста на антитела

Президент Crocus Group Араз Агаларов сдал тест на антитела в то время, когда коронавирус только появился в России. Результаты его удивили — анализ показал положительный результат. Об этом бизнесмен рассказал «360».

«Может, ошиблись, может, они на самом деле есть. Это было в самом начале, тогда еще в стране никакой эпидемии не было. Я взял все анализы — мазки показали, что я не болен, но что у меня есть антитела. Не знаю, может, они ошиблись, но пока не болел», — рассказал Агаларов.

Вскоре ситуация в стране стала обостряться, тогда на стройках Агаларова находились 8,5 тысячи рабочих. Сначала их «закрыли в общежитиях» — собеседник «360» признался, что это решение было ошибочным. Для всех сотрудников закупили лекарства для поднятия иммунитета и антибиотики. Позже им разрешили короткие прогулки. Все это помогло избежать местной эпидемии.

«Всеми этими мерами мы все нивелировали. Плюс мы людей выпускали на прогулку — они выходили, гуляли. Им самим казалось, что когда они находятся на воздухе, у них меньше проблем. А когда они начали работать, проблемы вообще снялись, когда разрешили строительство. Поэтому таким образом нам удалось избежать эпидемии у нас вообще в общежитиях. Хотя она грозила тем, что могли быть очень плохие результаты — в ограниченных помещениях огромное количество людей», — признался Араз Агаларов.

Госпиталь в «Крокус Экспо» возвели всего за неделю — 12 мая он принял первых пациентов. Боксы с четырехместными палатами и реанимационными койками заняли площадь, равную двум футбольным полям. Помогать больным вызвались более тысячи медработников. Для них придумали особый дезинфекционный рукав — пройдя «грязную» зону, медики могут обработать средства индивидуальной защиты в нем антисептиками.

Госпиталь рассчитан на лечение 1040 пациентов одновременно. Он оборудован аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии, ЭКЗ и УЗИ. Еще одной особенностью стала собственная лаборатория для экспресс-анализов.

Полное интервью с Аразом Агаларовым будет доступно на YouTube-канале «360» в 11:00 5 июня. Также смотрите его в эфире телеканалов «360» и «360. Новости» в 17:25 5 июня.