Эксклюзив 03 сентября 2022, 01:20 Поделиться Telegram

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Viber Тодоренко подала в суд на начинающую писательницу из Санкт-Петербурга Начинающая писательница Мишина рассказала о поданном к ней иске от телеведущей Тодоренко Pxhere.com

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Телеведущая Регина Тодоренкоподала иско защите чести, достоинства, деловой репутации к начинающей писательнице из Петербурга Дарине Мишиной. В суд исковое заявлении поступило 8 августа, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. В беседе с «360» Мишина рассказала, что она не единственный ответчик в заявлении.

Как пояснила Мишина, исковое заявление на восемь миллионов рублей обращено не только к ней.

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«У нас в иске четыре ответчика: это я, две „Комсомольские правды“ — петербургская и московская, — и девочка из петербургской „Комсомольской правды“, которая брала у меня интервью», — объяснила собеседница «360».

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Мишина рассказала, что все началось в 2019 году, когда она увидела в одном из интервью Тодоренко, что телеведущая хочет написать книгу. Тогда Мишина решила предложить свою помощь, и связалась с представителями звезды.

Дальше Мишина, по ее словам, отослала примеры своих работ, предложила несколько идей по проекту, и своего художника. На тот момент начались переговоры, в частности оговаривались условия сотрудничества. Дальше сторона Мишиной прислала несколько вариантов договора о сотрудничестве, на что сторона Тодоренко отметила, что они ведут переговоры с издательством и позже вернуться к этому вопросу. Через какое-то время общение прекратилось, но в июле 2021 года представитель Тодоренко сама написала начинающей писательнице, сказав о готовности к возобновлению проекта. Предложение было принято.

После этого возник вопрос об отсутствии имени Мишиной на обложке будущей книги. Начинающая писательница через некоторое время прислала пять разных вариантов сотрудничества, среди которых был формат так называемого «литературного рабства», отметила собеседница «360».

«После этого они (сторона Тодоренко — прим. ред.) взяли время подумать и потом опять исчезли с горизонта», — отметила Мишина. Через две недели — месяц одна из участниц команды телеведущей написала о прекращении дальнейшего сотрудничества.

Через два месяца Мишина узнала из соцсетей Тодоренко, что телеведущей пришли правки по ее книге.

Начинающая писательница обратилась в «Комсомольскую правду», потому что переживала о том, что ее наработки используют в проекте, а она никак не защищена, поскольку у сторон не было договора. После того, как в СМИ утихла шумиха по этому поводу Мишина решила, что тема исчерпана, но недавно получила по почте иск.

«Где-то около недели назад мне пришел по почте иск. Суммарно со всех четырех ответчиков требуют восемь миллионов. Конкретно с меня требуют два», — рассказала Мишина.

С представителями Тодоренко собеседница «360» не связывалась. Она отметила, что на 26 сентября назначена беседа. Сейчас девушка находится на стадии поиска адвоката и планирует защищаться.

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