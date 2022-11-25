Общество 25 ноября 2022, 09:44 Точную дату послания Путина Федеральному собранию пока не определили Представитель Кремля Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена РИА «Новости»

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Точные сроки послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что дату огласят сразу же после того, как она появится, сообщило РИА «Новости».

«Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», — сказал представитель Кремля.

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В середине ноября Песков сообщал, что послание президента планируется провести до конца этого года.

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В пятницу, 25 ноября, глава государства встретится с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации. На встречу с президентом пригласили матерей, сыновья которых служат в армии, находятся в зоне проведения спецоперации либо занимаются тактической подготовкой и боевым слаживанием.

Путин намерен обсудить с женщинами все интересующие их вопросы, а также собирается поздравить их с Международным днем матери, который отмечается 27 ноября.