  • Точность каждого элемента. Чемпионат России по высшему пилотажу проходит в Подмосковье

    20 сентября 2019, 13:20

    Евгения Остапенко, Нэлли Ефимкина

    На подмосковном аэродроме Дракино проходит чемпионат России по высшему пилотажу. В этом году свои умения продемонстрируют 28 участников из шести регионов страны.

    Среди участников Дмитрий Самохвалов — мастер спорта международного класса Adwansed. Абсолютный чемпион Европы 2017 года, золотой призер 2019-го и чемпион России. По его словам, управлять самолетом проще, чем водить автомобиль.

    Точность каждого элемента. Чемпионат России по высшему пилотажу проходит в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Если в автомобиле — это у нас педаль газа, то в нашем случае — у нас рычаг управления двигателем», — пояснил профессионал.

    Точность каждого элемента. Чемпионат России по высшему пилотажу проходит в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Угодить судьям пилотам сложно — каждый элемент в воздухе должен выполняться с абсолютной точностью.

    «Каждый элемент фигуры должен быть четко расположен в вертикальной, горизонтальной плоскости. То есть вертикаль должна быть вертикальной именно 90 градусов. Любое отклонение, оно наказывается снижением оценки. Вращения — они должны быть равномерные именно 90 градусов», — рассказал Михаил Мамистов, директор соревнований.

    Точность каждого элемента. Чемпионат России по высшему пилотажу проходит в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

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    Соревнования пройдут до 22 сентября и буквально через пару часов после окончания полетов станут известны имена трех новых чемпионов России по самолетному спорту.