Точность каждого элемента. Чемпионат России по высшему пилотажу проходит в Подмосковье

На подмосковном аэродроме Дракино проходит чемпионат России по высшему пилотажу. В этом году свои умения продемонстрируют 28 участников из шести регионов страны.

Среди участников Дмитрий Самохвалов — мастер спорта международного класса Adwansed. Абсолютный чемпион Европы 2017 года, золотой призер 2019-го и чемпион России. По его словам, управлять самолетом проще, чем водить автомобиль.

Источник фото: телеканал «360»

«Если в автомобиле — это у нас педаль газа, то в нашем случае — у нас рычаг управления двигателем», — пояснил профессионал.

Источник фото: телеканал «360»

Угодить судьям пилотам сложно — каждый элемент в воздухе должен выполняться с абсолютной точностью.

«Каждый элемент фигуры должен быть четко расположен в вертикальной, горизонтальной плоскости. То есть вертикаль должна быть вертикальной именно 90 градусов. Любое отклонение, оно наказывается снижением оценки. Вращения — они должны быть равномерные именно 90 градусов», — рассказал Михаил Мамистов, директор соревнований.

Источник фото: телеканал «360»

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Соревнования пройдут до 22 сентября и буквально через пару часов после окончания полетов станут известны имена трех новых чемпионов России по самолетному спорту.