Точность и красота вождения. Ретро-ралли провели в Одинцове

Сезон ретро-ралли закрыли в Одинцове. На дорогу вышли десятки старейших автомобилей. О том, кто победил в заезде, узнал корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Большие и маленькие, высокого класса и среднего, российского производства и гости из-за границы — на ретро-ралли собрались 20 экипажей. Участников ждал непростой экзамен — проехать на площадке почти как во время сдачи на водительские права. Судьи следили за точностью и красотой вождения. Учитывали и время прохождения дистанции.

Источник фото: телеканал «360»

«Достаточно жесткий норматив — 1,2 минуты. За это время нужно трижды успеть задним ходом выставиться, вернуться в исходную точку, а потом еще и финишировать правильно», — отметил Игорь Сухов, судья.

Один из самых забавных участников — голубой «Запорожец» по прозвищу «Тыква». Владелец машины, Константин Голота, собирал ее буквально по частям.

Источник фото: телеканал «360»

«Езжу на работу — это по Садовому кольцу — от „Смоленской“ до „Чистых прудов“. Паркуюсь на городских парковках, всегда машина вызывает большой интерес. Фотографируют, в Instagram выкладывают, мне иногда пишут. Главное, она дарит положительные эмоции другим водителям. Когда едешь, обязательно собираешь лайки — все сигналят, показывают большой палец», — поделился он.

Источник фото: телеканал «360»

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Организаторы говорят — такие соревнования помогают интересно провести досуг. В этот раз, несмотря на почтенный возраст, ни одна машина не заглохла и не сломалась. А запорожец «Тыква» оказался на ретро-ралли самым быстрым.