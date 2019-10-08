Точно станет спортсменкой. Рожденной под гимн России малышкой занялись лучшие врачи Подмосковья

Маленькая Вера появилась на свет стремительно, только заслышав Гимн России. Ее мама в этот момент была во дворце спорта «Борисоглебский» в подмосковном Раменском: болела за дочку, которая выступала с гимнастической программой. Новорожденная жива и здорова.

«Гимн зазвучал, я встала как и все, и тут я почувствовала… Я поняла, что началось», — рассказала мама новорожденной, Светлана Черкасова.

В этот момент Черкасова была на трибуне дворца спорта «Борисоглебский» в подмосковном Раменском. Она пришла поддержать дочку, которая выступала среди прочих гимнасток. Все в семье растут трое детей: две дочери и сын. И теперь в мир пришла третья дочь и четвертый ребенок в семье.

Когда начались роды, во дворец спорта вызвали скорую. Благо, ехать нужно было в соседнее здание.

«С учетом недоношенности и росто-весовых параметров была помещена в реанимационное отделение, вот такие транспортные кюветы для адаптации и дальнейшего наблюдения», — рассказал «360» заведующий больничным отделением патологии беременности Областного Центра Материнства и детства Александр Ефанов.

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Роженицу привезли в критическом состоянии. Шутка ли — четвертые роды, ножное предлежание. С такими показателями роженицу экстренно направляют на кесарево.

«Ребенок был недоношенный, 35 недель. Наша команда профессионалов обеспечит все необходимое, чтобы роды прошли качественно, безопасно и комфортно для рожениц», — рассказал главный врач Областного Центра Материнства и детства Андрей Фадеев.

Знакомые семьи шутят: младшая дочь сразу определилась с профессией, спортсменкой станет. А значит, пойдет по стопам старших детей: вся семья Черкасовых занимается спортом. Младшенькую назвали Верой.