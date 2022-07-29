Точки по продаже арбузов и дынь заработают в Петербурге c 1 августа

В Санкт-Петербурге с 1 августа откроются точки по продаже арбузов, дынь, кабачков и тыкв. Об этом написало издание Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Комитета имущественных отношений города.

Более чем 120 точек по реализации бахчевых культур будут продавать спелые арбузы и дыни до 15 октября. Власти города предоставят продавцам участки под аренду и под размещение киосков, палаток и ларьков. Кроме того, реализовывать продукцию можно будет на землях частной собственности.

Ознакомиться с полным списком точек можно на сайте Комитета имущественных отношений Петербурга.