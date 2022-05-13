Точки по обмену книгами открылись в московских парках

В столичных парках снова появились точки по буккроссингу, пишут «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что в помещениях парковых клубов и студий оборудованы специальные стеллажи. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заметила, что для жителей города буккроссинг давно стал доброй традицией.

«Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы — в них тепло, светло, есть мебель и розетки», — обратила внимание чиновница.