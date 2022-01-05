Точащих зубы бобров из Московского зоопарка сняли на видео

Радующие посетителей московского зоопарка бобры выбрали в качестве орудия для заточки зубов не деревянные бруски, а металлические трубы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Мослента».

На опубликованных кадрах видно, как стоящий в заснеженном загоне бобер старательно обгрызает металлический столбик.

«Будущие плотины, должно быть, будут бетонными», — не исключили авторы канала.