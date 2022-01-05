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    05 января 2022, 21:57

    Точащих зубы бобров из Московского зоопарка сняли на видео

    Бобры из Московского зоопарка использовали железные трубы для заточки зубов

    Анатолий Минкин

    Радующие посетителей московского зоопарка бобры выбрали в качестве орудия для заточки зубов не деревянные бруски, а металлические трубы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Мослента».

    На опубликованных кадрах видно, как стоящий в заснеженном загоне бобер старательно обгрызает металлический столбик.

    «Будущие плотины, должно быть, будут бетонными», — не исключили авторы канала.