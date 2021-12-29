Тобольский суд рассмотрит иск кондуктора в отношении оскорбившего ее пассажира

В Тобольске кондуктор через суд намерена взыскать с пассажира компенсацию морального вреда. Он выложил в интернете видео конфликта из-за маски, разместив под ним оскорбительные комментарии.

Как сообщает nashgorod.ru, летом в автобусе кондуктор и пассажир поспорили по поводу маски, которой не было у пассажира. Весь конфликт мужчина снял на видео и затем выложил в соцсети, приложив к нему оскорбительные комментарии.

Ранее Тобольский городской суд оштрафовал мужчину, оскорбившего кондуктора. Поскольку после случившегося в автобусе женщина почувствовала себя плохо, она вынуждена была обратиться к медикам. И сейчас она настаивает на компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. И еще на том, что обидчик должен оплатить ее расходы на юриста и нотариуса на общую сумму в 26 360 рублей. Плюс еще 300 рублей, которые она заплатила за госпошлину.