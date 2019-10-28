«То ли тряпка, то ли шапка»: певец Тямаев объяснил, что шутил не над сбитым животным
«Там валялась то ли тряпка, то ли шапка, а я просто прикольнулся и сказал: „Вот шашлык“. Это не животное. Я сам зоозащитник», — завяил Тямаев.
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Собеседник отметил, что недавно направил 30 тысяч рублей из личных средств в приют для животных.
«Я сам деревенский парень. У нас и собаки есть, и кошки есть. Я не стал бы портить свою репутацию и издеваться над животными. А про нас написали, как будто мы сбили (кошку — прим. ред.) и издевались над ней. Наша душа чиста. Был бы я всероссийской звездой, этого бы и не заметили», — подчеркнул Тямаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что татарские исполнители Фирдус Тямаев и Гузель Уразова записали видео, в котором посмеялись над сбитым машиной животным. Певцы заявили, что «не успели приготовить шашлык», а есть на гастролях хочется.
Ролик разместила Уразова на своей странице в Instagram. Но после шквала критики и обвиняющих в живодерстве комментариев удалила его.