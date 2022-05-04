ТК «Мультипро» приобретет «Вимм-Билль-Данн Напитки»

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство ТК «Мультипро» о приобретении российской компании «Вимм-Билль-Данн Напитки». Об этом ФАС информировала в Telegram-канале.

«ФАС удовлетворила ходатайство заявителя. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания», — говорится в сообщении регулятора.

«Вимм-Билль-Данн» — крупный производитель безалкогольных напитков и молочных продуктов (J7, «Домик в деревне», «Ессентуки», «Любимый Сад», «Веселый Молочник», «Агуша» и другие бренды). Компания основана в 1992 году. Ей принадлежали 36 производственных предприятий и центры продаж более чем в 25 городах РФ и странах СНГ. В 2011 году американская корпорация PepsiCo поглотила «Вимм-Билль-Данн» и преобразовала в свое подразделение. При этом основные организационные единицы, производственные мощности и торговые марки были сохранены.

Ранее антимонопольная служба разрешила булочно-кондитерскому холдингу «Коломенский» купить российское подразделение финского производителя Fazer. Об этом написала «Газета.ru».