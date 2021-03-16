«Ъ»: Тюремный срок за систематическое пьяное вождение хотят увеличить в России

Наказание за систематическое вождение автомобиля в нетрезвом состоянии могут увеличить в России. Поправки к Уголовному кодексу РФ разработало МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова. За это преступление предлагается поднять тюремный срок с двух до трех лет.

Изменения предлагается внести в статью 264.1 УК РФ, уточнил «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный министерством законопроект. Предлагается наказывать пьяных водителей-рецидивистов штрафом в размере до 500 тысяч рублей, исправительными работами на срок до двух лет, принудительными на срок до трех лет или тюремным сроком до трех лет.

На сегодня за повторное вождение машины в нетрезвом виде могут, в том числе, обязать выплатить штраф до 300 тысяч рублей, отправить в тюрьму на срок до двух лет. Все это не сдерживает любителей спиртного, говорится в пояснительной записке к документу.

Инициаторы изменений отмечают, что на бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкоголем, снова садятся пьяными за руль.

Предложение уже поддержано в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете и Государственно-правовом управлении президента РФ, отмечается в материале.