Тюменцы возмутились платным парковкам в городе
Жители Тюмени возмущены новостью о том, что некоторые парковки в городе станут платными. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местный паблик во «ВКонтакте».
По мнению жителей, сделать бесплатные парковки платными это «хороший бизнес на ровном месте», и «скоро во всех дворах Тюмени будут платные парковки».
«Прямо на грунтовке шлагбаум поставят, а разметку по ямам будут наносить», «Спасибо, нам этого не хватало. Денег же много — некуда девать», — написали пользователи.