Тюменцы возмутились платным парковкам в городе

По мнению жителей, сделать бесплатные парковки платными это «хороший бизнес на ровном месте», и «скоро во всех дворах Тюмени будут платные парковки».

«Прямо на грунтовке шлагбаум поставят, а разметку по ямам будут наносить», «Спасибо, нам этого не хватало. Денег же много — некуда девать», — написали пользователи.