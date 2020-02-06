    06 февраля 2020, 16:28

    Тюменцы начали продавать заговоренный от коронавируса чеснок

    Ирина Нагайникова

    Житель Тюмени, куда эвакуировали россиян из Китая, начал продавать в Сети якобы заговоренный от коронавируса и освященный чеснок. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Объявление о продаже чесночных «амулетов» по 300 рублей разместил в Сети пользователь под именем Eugene Tyunikas.

    «Заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде. Заговор для отвода болезней (ОРВИ, грипп, коронавирус и прочее). Чеснок является сильным славянским амулетом от нечистых духов, но этот заговорен так, что можно носить и мусульманам», — написал предприимчивый тюменец.

    Также автор объявления посоветовал проколоть неочищенный зубчик чеснока семь раз толстой иголкой и носить при себе.

    «Все медики говорят об иммуностимулирующих свойствах чеснока, а тут еще и бесценные заговоры моей бабки», — рассказал тюменец.

    Напомним, 31 января в Тюмени официально подтвердили случай заражения коронавирусом нового типа. Заболевшей была китайская студентка местного вуза.

    5 февраля в Тюмень эвакуировали из Китая 144 гражданина РФ и стран СНГ. Их отправили на двухнедельный карантин в пригородный центр реабилитации «Градостроитель». Ранее оказавшиеся в карантине туристы рассказали «360» об условиях, в которых их содержат.