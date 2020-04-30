Тюменцы могут остаться без рыбалки на майских праздниках

По его словам, в регионе ходят слухи, «что на реках и озерах тоже будут дежурить патрули, чтобы отлавливать рыбаков и штрафовать». Он уточнил, что часть его знакомых рыбаков все равно поедет.

Комментариев от Нижнеобского территориального управления агентства по рыболовству пока нет.