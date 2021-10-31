Тюменцев возмутила акция местного магазина с живым крокодилом на Хеллоуин

Тюменцев возмутила акция, которая была утроена в одном из косметических магазинов города. Речь идет о ALOEsmart. Там в честь Хеллоуина покупателям предлагали сфотографироваться с настоящим крокодилом. Ради безопасности людей животному перевязали пасть. Этот шаг тюменцы сочли жестоким обращением и призвали бойкотировать магазин.

По условиям акции, среди взявших в руки крокодила людей проводили розыгрыш. Но жители Тюмени не оценили задумку авторов конкурса, они стали жалеть животное, предполагав, что для этой акции крокодила, вероятно, «обкололи».

«Какой кошмар! Бедное животное! Наверное, обкололи его чем-то, чтобы утихомирить. Вам же рты никто не перевязывает, за что вы так с крокодилом?», «Адекватные люди уже давно поняли, что животные существуют не для развлечений и фотографий», писали пользователи.

Представители магазина ALOEsmart в комментарии сайту 72.ru не смогли прояснить ситуацию, сославшись на выходные.

Среди жителей города были и те, кто не увидел в действиях авторов акции ничего страшного. Например, Феликс Булатов, у которого дома живет крокодил, пояснил, что никакого вреда животному нанесено не было. По его словам, крокодилу было не больно и не страшно. Однако тюменец отметил, что был удивлен, когда увидел такую акцию в магазине.

Полиция американского города Дейтона-Бич-Шорс (Флорида) в июле 2021 года задержала 32-летнего Уильяма «Буббу» Ходжа после того, как он украл из гольф-клуба Congo River Golf аллигатора. Мужчина бил крокодила о землю за хвост и попытался забросить его на крышу своего дома. Офицерам он заявил, что хотел преподать крокодилу урок.