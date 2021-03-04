Тюменца осудили за продажу наркотиков

В Тюменской области перед судом предстал мужчина, которого обвинили в организации картеля по сбыту наркотиков. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным информагентства, подсудимый несколько лет назад организовал преступную группу для сбыта запрещенных веществ в области. Позднее вместе с товарищем он наладил продажу наркотиков еще в трех регионах. Следующие восемь дет осужденный проведет в колонии строго режима.