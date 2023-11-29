Общество 29 ноября 2023, 19:04 Тюменьстат: молочные продукты в Тюмени подешевели на 5%

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В Тюмени за 2023 год на 5% подешевели молочные продукты. О этом сообщил Ura.ru со ссылкой на официальный сайт тюменского управления Росстата.

Пастеризованное молоко, которое в начале года стоило 68,95 рубля, теперь стоит 65,81 рубля за литр. А цена стерилизованного упала до 99,9 рубля. Также снизилась стоимость сметаны и творога. Теперь их можно купить от 264,87 рубля и 389,7 рубля за кило соответственно.

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