Тюменскую чиновницу обвинили в получении взятки | 360°

Общество 29 сентября 2022, 05:34 Поделиться Telegram

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Viber Тюменскую чиновницу обвинили в получении взятки

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В Тюменской области сотрудницу региональной Госжилинспекции обвинили в получении крупной взятки. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Следствие предполагает, что чиновница с декабря прошлого года по июнь нынешнего получила от директора местного предприятия более двух миллионов рублей в качестве взятки.

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По данным информагентства, за эти деньги она согласовала размещение водоматов в нескольких многоквартирных домах. Обвиняемая может провести за решеткой до 15 лет.

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