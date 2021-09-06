Половину урожая потеряли аграрии в Тюменской области

В Тюменской области из-за засушливого лета большая часть хозяйств и предприятий потеряла около 50% урожая. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент агропромышленного комплекса.

В департаменте отметили, что в регионе сложились непростые погодные условия, из-за чего возник существенный недобор урожая зерновых и зернобобовых культур. Также зафиксировано сильное отставание в темпах заготовки кормов.

«В большинстве предприятий и крестьянских хозяйствах недобор составляет 50% и более от уровня прошлого года», — уточняется в сообщении.