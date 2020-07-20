Тюменский врач достал из уха пациента живую улитку

Прогулка с собакой обернулась для жителя Ишимы посещением врача. Мужчина пожаловался на инородное тело в ухе. Оказалось, туда попала улика. Моллюска извлекли живым.

Необычный случай из практики рассказал на своей странице во «ВКонтакте» врач-оториноларинголог Александр Гартунг из Тюменской области. К посту он приложил несколько снимков.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Обратился экстренный пациент с подозрением на инородное тело уха. Предположительно, насекомое. Жалобы были на заложенность уха, чувство шевеления в ухе», — поделился специалист.

Оказалось, слух затрудняла небольшая улитка-прудовик. В ухо она попала случайно: собака мужчины после купания отряхнулась, а улитка вместе с брызгами залетела в наружный слуховой проход.

Моллюска успешно извлекли из уха. Пациент очень удивился, увидев причину своего недомогания.

В теле человека постоянно находят живых существ. Врачи достают червей, различных паразитов, клопов, бабочек и прочих существ, которых там в принципе не должно быть. Иногда обратившийся к врачу может годами жить с неприятным «соседом» и не знать о нем.