Тюменский вахтовик вернулся из ЯНАО и заразил маленького сына коронавирусом

У мужчины подтвердили коронавирус. Однако он все равно приехал домой и провел выходные с ребенком.

«Предположительно, отец ребенка, работающий вахтовым методом, нарушил режим обсервации, забрал сына на выходные», — рассказали в оперштабе.

Мать мальчика обратилась к медикам, когда у ребенка появились симптомы ОРВИ. В итоге тест на COVID-19 у ребенка также оказался положительным.

Теперь врачи тестируют всех малышей в детском саду, с которыми контактировал сын вахтовика. Результаты анализов пока не известны.