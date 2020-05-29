Тюменский вахтовик вернулся из ЯНАО и заразил маленького сына коронавирусом
COVID-19 выявили у воспитанника детского сада в Ишимском районе Тюменской области. Предварительно, инфекцию он подцепил от своего отца-вахтовика, вернувшегося с работы в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
У мужчины подтвердили коронавирус. Однако он все равно приехал домой и провел выходные с ребенком.
«Предположительно, отец ребенка, работающий вахтовым методом, нарушил режим обсервации, забрал сына на выходные», — рассказали в оперштабе.
Мать мальчика обратилась к медикам, когда у ребенка появились симптомы ОРВИ. В итоге тест на COVID-19 у ребенка также оказался положительным.
Теперь врачи тестируют всех малышей в детском саду, с которыми контактировал сын вахтовика. Результаты анализов пока не известны.