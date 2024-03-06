Общество 06 марта 2024, 12:07 Тюменский ЦГМС: резкое похолодание ожидается в области накануне 8 Марта

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Жителей Тюменской области предупредили о похолодании накануне 8 Марта. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В ночь перед праздником температура воздуха на юге субъекта может опуститься до -23 градусов. Днем ожидается до -12 градусов. В отдельных районах есть вероятность снегопада.

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Уже 9 марта морозы в административном центре начнут ослабевать, добавил RT.