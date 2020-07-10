Тюменский таксист потребовал с пассажирки денег за включение кондиционера
Жительница Тюмени рассказала ИА Ura.ru, что водитель такси потребовал с нее денег за включение кондиционера. Он объяснил это тем, что в тарифе «Эконом» эта опция платная.
«Я попросила водителя включить кондиционер, на что он мне ответил, что за эти деньги, которые я плачу ему по тарифу „Эконом“, он его не включит», — поделилась собеседница информагентства.
По ее словам, таксист попросил доплатить за кондиционер 50 рублей наличными, но она отказалась.
Источник в одном из городских таксопарков обратил внимание на то, что нигде не прописано, что водитель обязан включать кондиционер во время поездки.
«„Эконом“ подразумевает, что за вами приедет обычная недорогая машина, а не иномарка класса люкс. Про кондиционер в условиях тарифа — ни слова», — указал инсайдер.