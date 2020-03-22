Тюменский таксист обратится в полицию из-за пассажирки. Она пыталась подставить его и обвинить в изнасиловании

Неадекватная пассажирка устроила дебош в машине такси в Тюмени. Она орала и кричала, что водитель хочет ее изнасиловать, хотя он сидел на своем месте и ждал, когда женщина выйдет. Теперь он собрался написать на нее заявление.

«Водитель вел себя корректно и по итогам этого неприятного инцидента он намерен обратиться с заявлением в полицию. Из истории прошлых поездок в нашем сервисе мы видим, что у водителя высокий рейтинг», — рассказали изданию «Подъем» в пресс-службе «Яндекс.Такси». Собеседник подчеркнул, что вместе с таксопарком, компания будет решать, как помочь парню добиться справедливости.

Ранее в интернете разошлась видеозапись, на которой тюменский таксист привез женщину по указанному адресу, однако она выходить отказалась и начала отборным матом оскорблять водителя.

Он терпеливо ждал, когда она все-таки выйдет, но не тут-то было. Женщина выкинула его шапку в окно, начала пинаться и орать, что ее хотят изнасиловать. Пользователи однозначно встали на защиту мужчины и посетовали, что он сразу не вызвал полицию.