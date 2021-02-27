Тюменский следователь после восславления АУЕ* и увольнения пошел в боксеры

Рафик Аглиуллин переквалифицировался в боксера после увольнения из Следственного комитета по Тюменской области. Информация появилась в Instagram-аккаунте местной организации «Лига бокса», сообщило агентство Ura.ru.

Он выступит на турнире в спортивном клубе «Арена» 27 февраля, в 16:00.

«Рафик Аглиуллин — адвокат и начинающий боксер. Спортсмен с большим стажем, но боксом начал заниматься два месяца назад», — говорится в описании боя.

Соревнование пройдет на уровне подготовки «новичок-любитель». На ринг также выйдет Денис Кинцурашвили — мастер спорта по греко-римской борьбе, директор спортивного клуба в Тюмени. «Свою жизнь решил связать со спортом, книжками и вкусной едой», — говорится в описании поста.

В пресс-службе тюменского спортивного клуба «Арена» подтвердили информацию о сегодняшнем турнире.

Рафика Аглиуллина уволили с должности следователя регионального следственного управления СК России. Он отпраздновал свое повышение в одном из ресторанов Тюмени под крики «АУЕ!»* и «Жизнь ворам!». Видео попало в Сеть, вскоре после этого в отношении Аглиуллина началась проверка.



* АУЕ («арестантский уклад един») — название и девиз криминальной субкультуры, запрещено в России.