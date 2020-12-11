Тюменский Роспотребнадзор назвал фейком сообщения о волонтерах на закрытых новогодних вечеринках
«Сообщаем, что опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности. Достоверная информация <…> размещается только на официальных ресурсах ведомства», — сообщил сайт региональной управы Роспотребнадзора.
Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что тюменский Роспотребнадзор связался с волонтерами и договорился, что они будут проникать на закрытые новогодние вечеринки в Тюмени, чтобы выявить нарушителей антиковидных мер.
Добровольцы с представителями ведомства якобы собрались мониторить соцсети, чтобы найти информацию о месте проведения запрещенных мероприятий. По данным Baza, в Роспотребнадзоре начали готовить инструкцию для своих тайных агентов.
Ранее агентство Ura.ru сообщило, что власти Тюмени планируют ввести новое ограничение из-за пандемии коронавируса и запретить елочные базары.