Тюменский Роспотребнадзор назвал фейком сообщения о волонтерах на закрытых новогодних вечеринках

СМИ сообщили, что Роспотребнадзор Тюменской области якобы собирается внедрить на закрытые новогодние вечеринки завербованных волонтеров. В ведомстве эту информацию назвали фейком и уверили, что ничего подобного делать не собирались.

«Сообщаем, что опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности. Достоверная информация <…> размещается только на официальных ресурсах ведомства», — сообщил сайт региональной управы Роспотребнадзора.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что тюменский Роспотребнадзор связался с волонтерами и договорился, что они будут проникать на закрытые новогодние вечеринки в Тюмени, чтобы выявить нарушителей антиковидных мер.

Добровольцы с представителями ведомства якобы собрались мониторить соцсети, чтобы найти информацию о месте проведения запрещенных мероприятий. По данным Baza, в Роспотребнадзоре начали готовить инструкцию для своих тайных агентов.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что власти Тюмени планируют ввести новое ограничение из-за пандемии коронавируса и запретить елочные базары.