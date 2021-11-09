Тюменский кот-долгожитель оказался в Книге рекордов России
Тюменский кот Дашун попал в Книгу рекордов России. Представитель сиамской породы прожил больше 20 лет. Об этом рассказала хозяйка хвостатого Эльвира Чаниева.
По словам женщины, сиамский кот появился в ее семье в 1997 году. Несмотря на это, в анкете участника указали, что сейчас Дашуну 21 год.
«Я решила отправить заявку, чтобы узнать, есть ли еще такие старенькие коты или кошки, вот такие дела, и мы попали в Книгу рекордов России с нашим Дашуном. А еще мы даже нанимали фотографа, чтобы сделать качественные снимки кота», — поделилась Чаниева с 72.ru.
Она отметила, что многие не верят в такой внушительный возраст ее питомца. Когда кота приняли в семью, сыну Чаниевой был всего один год.
«Сейчас Дашун живет вместе со своими детьми у нас. Всего же в семье пять кошек», — подчеркнула женщина.
Сиамский кот Дашун победил в номинации «Наибольший возраст сиамской кошки в России». Книга рекордов России появилась в 2012 году. Тогда омские умельцы создали валенки размером с горошину. С каждым годом список пополнялся большим количеством рекордсменов.