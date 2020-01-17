Тюменский губернатор: пока никто не жаловался на таксистов-мигрантов

Уточняется, что в 2020 году Моор запретил привлекать иностранцев к работе в сфере перевозок, будь то городское или пригородное сообщение. Однако мигрантам удалось обойти этот запрет. По данным уральских СМИ, они нанимают российских водителей, чтобы те прошли регистрацию за них в системе агрегатора такси. Таким образом, они продолжают крутить баранку, но уже под чужим именем.

«Пока никто не жаловался (на мигрантов-таксистов — прим. ред.)», — отметил тюменский губернатор.