Тюменский губернатор: пока никто не жаловался на таксистов-мигрантов
Глава Тюменской области Александр Моор заверил радиостанцию «Говорит Москва», что жители региона не жаловались на мигрантов, которые обошли его запрет на работу в такси.
Уточняется, что в 2020 году Моор запретил привлекать иностранцев к работе в сфере перевозок, будь то городское или пригородное сообщение. Однако мигрантам удалось обойти этот запрет. По данным уральских СМИ, они нанимают российских водителей, чтобы те прошли регистрацию за них в системе агрегатора такси. Таким образом, они продолжают крутить баранку, но уже под чужим именем.
«Пока никто не жаловался (на мигрантов-таксистов — прим. ред.)», — отметил тюменский губернатор.