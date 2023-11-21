Общество 21 ноября 2023, 13:15 Тюменский блогер-дальнобойщик умер на 38-м году жизни Блогер-дальнобойщик Калян86 умер в возрасте 37 лет РИА «Новости»

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Известный блогер-дальнобойщик из Тюменской области Калян86 (настоящее имя — Николай Галенко) скончался в возрасте 37 лет. Информацию об этом опубликовали в его официальном Telegram-канале.

«К большому сожалению, Николая больше нет, причина — остановка сердца. Покойся с миром, Коля, ты ушел в последний рейс…» — такую запись оставили в канале блогера.

Как уточнило агентство Ura.ru, Николай родился в поселке Боровский Тюменской области. Водителем начал работать еще в 18 лет.

Позже завел себе канал на YouTube, где публиковал ролики о буднях дальнобойщиков, которые и принесли ему популярность. Подписчиками блогера за несколько лет стали 663 тысячи человек.