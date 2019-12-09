Тюменские власти объяснили невозможность начать поиски покусавшей ребенка собаки
В поселке Боровской (Тюменская область) местные власти заверили ИА Ura.ru, что не могут начать поиск бродячей собаки, которая напала на ребенка и покусала его.
По словам руководителя пресс-службы главы Тюменского района Галины Евсеевой, она связалась с главой поселка Боровской. Выяснилось, что никаких заявлений от семьи покусанного ребенка не поступало. К правоохранителям также никто не обращался. Она заверила, что как только появится информация, начнется оперативный поиск животного.
«Пока нет обращения — мы не можем этим заниматься, поскольку не знаем, как выглядит эта собака, какой породы, и так далее», — пояснила Евсеева.