  • Тюменские власти объяснили невозможность начать поиски покусавшей ребенка собаки

    09 декабря 2019, 22:41

    Артур Блянихов

    В поселке Боровской (Тюменская область) местные власти заверили ИА Ura.ru, что не могут начать поиск бродячей собаки, которая напала на ребенка и покусала его.

    По словам руководителя пресс-службы главы Тюменского района Галины Евсеевой, она связалась с главой поселка Боровской. Выяснилось, что никаких заявлений от семьи покусанного ребенка не поступало. К правоохранителям также никто не обращался. Она заверила, что как только появится информация, начнется оперативный поиск животного.

    «Пока нет обращения — мы не можем этим заниматься, поскольку не знаем, как выглядит эта собака, какой породы, и так далее», — пояснила Евсеева.