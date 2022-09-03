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Тюменские власти начали проверку данных о недопуске девочки в школу из-за платка

Власти Тюмени начали проверку по данных о недопуске девочки в платке в школу

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Департамент образования Тюменской области и региональный комитет по делам национальностей начал проверку информации о том, что ученицу пятого класса в Тюмени не пустили на занятия в школу якобы из-за платка на голове. Об этом сообщил информационный центр правительства области.

«По информации департамента образования и науки Тюменской области и комитета по делам национальностей Тюменской области ситуация с видео из школы № 88 Тюмени проверяется», — сказано в сообщении.

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Вопрос, как поясняется, взяли под контроль региональные органы управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области и соответствующего регионального национально-общественного объединения.

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Ситуация будет всесторонне рассмотрена с позиций норм действующего законодательства, а также права граждан на свободу вероисповедания с учетом традиционных основ исламского вероучения, отмечается в сообщении.

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