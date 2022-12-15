Общество 15 декабря 2022, 13:42 Тюменские предприниматели посетили Армению с бизнес-миссиями

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Инвесторы и предприниматели Тюменской области посетили Армению с бизнес-миссиями. Встречи с бизнесменами Армении проходят в Ереване в данный момент и завершатся 16 декабря, сообщил сайт Ura.ru.

В рамках бизнес-встреч тюменская делегация посетила швейное предприятие и встретилась с союзом строителей Армении.

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Отмечается, что тюменские компании готовы экспортировать в Армению буровое оборудование и системы очистки воды. Страна-партнер в свою очередь готова поставлять в область товары пищевой и текстильной промышленности.

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