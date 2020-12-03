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    03 декабря 2020, 18:44

    Тюменские хирурги восстановили пациенту вырезанный язык

    Дарья Морозова

    Хирурги провели уникальную операцию в Тюмени. Они восстановили пациенту вырезанный язык. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-секретаря клиники «Медицинский город» Ирину Литвиненко.

    У мужчины была четвертая стадия рака, из-за чего язык пришлось удалить. Хирурги провели операцию, и теперь пациент снова сможет разговаривать.

    Для этого врачи взяли часть кожи с мышцами со спины пациента. Специалисты смогли соединить ткань и сосуды таким образом, чтобы новый язык обладал подвижностью, и к нему приливала кровь.

    Ранее пластический хирург Министерства здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Наталья Мантурова сообщила, что в России выросли цены на операции по коррекции внешности.

    Она уточнила, что стоимость расходных материалов стала выше. По ее словам, это связано с изменением курса валют. Импортная продукция подорожала ощутимее отечественной. За рубежом цены подскочили на 50%, а в нашей стране на 30%.

    «Если учитывать только расходные материалы, то из-за этого на операции основных направлений — блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting — цены поднялись в целом на 14%», — объяснила специалист.