Тюменские хирурги восстановили пациенту вырезанный язык

У мужчины была четвертая стадия рака, из-за чего язык пришлось удалить. Хирурги провели операцию, и теперь пациент снова сможет разговаривать.

Для этого врачи взяли часть кожи с мышцами со спины пациента. Специалисты смогли соединить ткань и сосуды таким образом, чтобы новый язык обладал подвижностью, и к нему приливала кровь.

Ранее пластический хирург Министерства здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Наталья Мантурова сообщила, что в России выросли цены на операции по коррекции внешности.

Она уточнила, что стоимость расходных материалов стала выше. По ее словам, это связано с изменением курса валют. Импортная продукция подорожала ощутимее отечественной. За рубежом цены подскочили на 50%, а в нашей стране на 30%.

«Если учитывать только расходные материалы, то из-за этого на операции основных направлений — блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting — цены поднялись в целом на 14%», — объяснила специалист.