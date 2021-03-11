Тюменские хирурги успешно прооперировали двухмесячного мальчика с пороком сердца

В Тюмени хирурги спасли двухмесячного мальчика, которому диагностировали тетраду Фалло. Это врожденный порок сердца, который объединяет сразу четыре дефекта. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что большая часть детей, которая страдает от этого порока, не доживает до подросткового возраста. Тюменские хирурги провели радикальную коррекцию и спасли мальчику жизнь. Они решили проблему с нарушением сердечного кровотока, поставив стент в просвет легочного ствола.

«Когда мы поняли, что стент уже не нужен и стал маловат — ведь ребенок растет, — провели радикальную коррекцию, и теперь ребенок чувствует себя хорошо», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением № 2 областной больницы Кирилл Горбатиков.