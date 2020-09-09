Тюменская «яжемать» угрожала таксисту из-за отказа везти ребенка без детского кресла. Видео

В Тюмени женщина стала угрожать таксисту из-за того, что тот отказался везти ее с ребенком без детского кресла. Ждет ли женщину штраф, пока не известно.

В Сети появилось видео, на котором женщина огрызается и разговаривает в приказном тоне с водителем «Яндекс.Такси». Также она угрожает поломать машину, если таксист не начнет ехать, потому что ей «очень надо». При этом у женщины на руках сидел ребенок.

Все дело в том, что изначально пассажирка заказала такси с тарифом «Эконом», а не «Детский». Сам водитель попытался объяснить пассажирке правила, по которым нельзя перевозить маленького ребенка без детского кресла.

Женщина в свою очередь заявила, что не знает таких правил и считает, что водитель «выпендривается»: «У меня четверо детей, я сейчас буду тут вам детские тарифы оплачивать».

В результате многодетная мать досчитала до десяти и начала пинать сиденье. Чем закончился конфликт, неясно.

Ранее в Москве произошел конфликт между водителем такси и пьяной пассажиркой. Женщина обвиняла таксиста в изнасиловании. Но на самом деле не хотела платить.