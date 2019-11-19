Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy

Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии. Она снялась обнаженной для конкурса, который объявил Playboy. Конкурс красавица не выиграла, к тому же ее фото разлетелись по Сети. В результате Анна Ануфриева потеряла все.

Из-за фотосессии вначале с ней разорвало контракт правительство региона. Когда причина увольнения стала широко известна, девушке один за другим стали отказывать в трудоустройстве и другие потенциальные работодатели. В результате стало катастрофически не хватать денег, и Ануфриева приняла тяжелое решение: она выставила на продажу свою ипотечную квартиру. Платить за нее все равно стало нечем.

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«Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любим. Прости, что я где-то была небрежной, это оттого что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти», — написала девушка в Instagram под фото, где она сидит на голом полу рядом с подругой.

Позже издание 72.Ru сообщило, что с девушкой связались организаторы фотоконкурса из Playboy. Они пригласили Ануфриеву на кастинг. Пока что окончательное решение не было принято ни одной из сторон, но девушка обмолвилась, что в 27 лет осталась без жилья, без детей, даже без парня. «Меня выселяют из Тюмени», — признала красавица.