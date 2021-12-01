Тюменец заказал из Австрии на имя девушки 7,6 кг наркотиков

Уроженец Тюмени, на данный момент проживающий в Геленджике, подозревается в приобретении крупной партии наркотиков из Европы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

По данным следствия, подозреваемый заказал из Австрии 7,6 килограмм наркотических веществ для того, чтобы использовать их во время духовных практик в клубе. Свою посылку мужчина оформил на девушку, которая не подозревала о содержимом коробки, написал сайт «Дни.ру».

Местная полиция задержала ее прямо в отделении почты, однако после проведенной беседы выяснилось, что заказчиком был другой человек. За приобретение партии наркотиков в особо крупном размере тюменцу и его подельнице грозит от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо пожизненное заключение.