Тюменец получил 300 часов обязательных работ за сексуальную связь с несовершеннолетней

В Тюмени перед судом предстал 18-летний парень, которого обвинили в сексуальных отношениях с девушкой младше 16 лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По данным информагентства, после знакомства в социальных сетях между молодыми людьми завязались близкие отношения. Девушка забеременела, но потом у нее случился выкидыш, а после операции начались осложнения.

«Так о преступлении стало известно правоохранительным органам. В то время, как следователи возбудили уголовное дело, молодой человек бросил девушку ради другой», — уточнили в суде.

За парня вступилась мать, пообещав девушке 10 000 рублей на лечение. Однако она получила лишь три тысячи. Молодому человеку назначено 300 часов обязательных работ.