Тюменец купил 100 бургеров после новости о закрытии McDonald’s

Житель Тюмени Вячеслав Курбатов купил 100 бургеров в McDonald’s поле новости о закрытии ресторанов в России. Об этом написало Ura.ru.

Молодой человек планирует заморозить бургеры. Запасов, по его расчетам, хватит на полгода.

«Каждое утро я завтракал в „Макдоналдсе“, это традиция. И когда узнал, что сеть закрывается, причем непонятно на сколько, решил запастить впрок. Купил 100 бургеров, больше у меня в морозилку не влезет. Буду есть по штуке раз в два дня, на полгода хватит», — поделился тюменец.