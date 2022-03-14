facebook_pixel
    14 марта 2022, 21:23

    Тюменец купил 100 бургеров после новости о закрытии McDonald’s

    Полина Гребенщикова

    Житель Тюмени Вячеслав Курбатов купил 100 бургеров в McDonald’s поле новости о закрытии ресторанов в России. Об этом написало Ura.ru.

    Молодой человек планирует заморозить бургеры. Запасов, по его расчетам, хватит на полгода.

    «Каждое утро я завтракал в „Макдоналдсе“, это традиция. И когда узнал, что сеть закрывается, причем непонятно на сколько, решил запастить впрок. Купил 100 бургеров, больше у меня в морозилку не влезет. Буду есть по штуке раз в два дня, на полгода хватит», — поделился тюменец.