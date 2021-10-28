Тюмень заволокло смогом от горящих кур

Улицы Тюмени окутал едкий дым с неприятным запахом. Его несет со стороны Боровской птицефабрики, где из-за вспышки птичьего гриппа пришлось уничтожить огромное количество кур. Власти обещают, что смог скоро уйдет.

Появившийся дым, сообщил паблик «ЧП Тюмень», пахнет гораздо хуже, чем при горении торфяников или леса.

«Все затянуло дымом, причем очень быстро. И ужасная вонь стоит, нечем дышать. Воняет какими-то палеными курицами, перьями вперемешку с резиной», — рассказали снявшие видео подписчики.

На Боровской птицефабрике, уточнил «Подъем», около недели назад выявили птичий грипп. Из-за вспышки было решено уничтожить более четырех миллионов птиц. Сжигают их в ночное время, а утро горожане встречают с дымом и запахом горящего мяса.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов пообещал, что в скором времени смрад исчезнет. Пахнуть перестанет, когда все уничтоженные куры догорят.

«К сожалению, ветер дует в сторону Тюмени — и в городе ощущается неприятный запах. Однако день за днем количество дыма будет уменьшаться. Мы уверены, что в ближайшее время запах исчезнет», — заключил он.