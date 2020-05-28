Тюленят из Центра спасения выпустили в Финский залив

На волю вышли Лисик из Лисьего Носа, Кузема из Куземкина, Спинка, покусанная собаками, а также Адмирал, который получил имя в честь восстановленного «Водоканалом» фонтана.

«Спинке пришлось пострадать во время лечения — и резали мы ее, и долго потом кололи. Кузема и Лисик же очень напугались отлова и поездки в транспортных клетках. И поэтому этих животных было так весело выпускать — выпуск напоминал залп из торпедного аппарата», — рассказали работники центра.

В ближайшее время в дикую природу вернутся еще три тюленя. Это самец Слава и самочки Радужная и Лучистая, названные в честь фонтанов «Радужные» на площади Победы и «Лучистый» в Зеленогорске.