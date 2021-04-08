Тюленя с судорогами спасли в поселке Лебяжье

Истощенного тюленя спасли в поселке Лебяжье Ленинградской области. Активисты передали его в Фонд друзей балтийской нерпы в Санкт-Петербурге, написало ИА «Невские новости».

Отмечается, что зверька привез доброволец Антон. У тюленя была нарушена координация, а сразу после приезда появились судороги. Спустя некоторое время он потерял сознание. Животное вывели из этого состояния, в настоящий момент появились шансы на выживание.

В группе поблагодарили девушку Александру и ее маму. Именно они нашли тюленя и не дали ему нырнуть в воду до прибытия помощи.