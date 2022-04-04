Тюленей в Финском заливе посчитают в конце апреля

Вторая половина апреля — время, когда в Финском заливе начинают подсчет особей тюленей. Делают это с помощью самолетов, рассказала «Невским новостям» научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

«Когда животные войдут в пик линьки — а это вторая половина апреля — планируем авиаучет. Мы нанимаем самолеты с пилотом для проведения ежегодного учета животных, их количества, распределения», — пояснила она.

Районы, где обитают тюлени, сотрудники фонда не называют из соображений безопасности животных.