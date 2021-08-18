Тяжелые случаи COVID-19 у детей впервые зарегистрировали в Якутии

В Якутии впервые зарегистрировали тяжелые случаи заболевания СОVID-19 среди детей. В больнице находятся два ребенка с третьей степенью тяжести.

«Впервые мы регистрировали два случая заболевания третьей степени тяжести COVID-19 среди детей», — передало РИА «Новости» слова зампредседателя правительства республики Ольги Балабкиной на брифинге оперативного штаба.

Чиновница призвала родителей вакцинироваться, так как скоро начнется школьный и детсадовский сезон.

Якутия вошла в пятерку регионов России с высокими темпами вакцинации. В республику поступило 329 555 доз вакцин, использовано 89,9% от общего объема.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что испытания антикоронавирусной вакцины для подростков уже идут. Первый вариант не вызывает совершенно никакого побочного действия, а дети, в отличие от взрослых, показывают очень сильный иммунный ответ. Второй укол вызывает только повышение температуры до 37,5. Детскую вакцину планируют зарегистрировать к 15 сентября.