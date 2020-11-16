Соцработникам разрешат не помогать тяжелобольным в России

Соцработники смогут не помогать больше тяжелобольным россиянам на дому, если они страдают от острых инфекционных заболеваний или психических расстройств. Законопроект уже получил положительное заключение и может быть принят Госдумой.

Согласно документу, соцработник может отказаться помогать только при наличии заключения уполномоченной медицинской организации. Основанием для отказа может быть наличие онкологии, открытой формы туберкулеза, эпилепсия и другие тяжелые заболевания. Если человек получит документ, подтверждающий «безопасность», то работа социальных служб продолжится.

По словам главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, о принятии закона просили сами соцработники, так как они опасаются за свою жизнь и здоровье.

«У нас есть граждане, которым положены услуги социального обслуживания на дому. При этом они могут иметь опасные инфекционные заболевания. По идее, такие лица должны находиться в специализированных учреждениях и получать соцподдержку там», — привела его слова газета «Известия».

Правое управление Госдумы уже дало положительное заключение на законопроект. Кроме того, инициативу одобрили в правительстве, но предложили немного доработать документ.