Общество 18 марта 2024, 11:54 Тяжелобольная Селин Дион показала фото с взрослыми сыновьями Тяжелобольная певица Селин Дион снялась с 3 взрослыми сыновьями IMAGO/John Palmer / MediaPunch/globallookpress

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Певица Селин Дион поделилась с поклонниками фотографией со своими повзрослевшими сыновьями. Она выложила снимок на своей странице в социальной сети.

На фото певица снялась с тремя сыновьями: 14-летними близнецами Эдди и Нельсоном и 23-летним Рене-Шарлем.

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Селин Дион постаралась обратить внимание на Международный день осведомленности о синдроме мышечной скованности — болезни, с которой она сама борется с 2022 года. Певица выразила надежду на возвращение к полноценной жизни и к сцене.

«Я хочу выразить свою поддержку всем, кто страдает этим же заболеванием. Хочу, чтобы вы знали: у вас получится! Мы сделаем это!» — написала Дион.

О состоянии здоровья певицы ходят разные слухи. Некоторые источники утверждают, что она утратила контроль над мышцами и пользуется инвалидным креслом.

Год назад Селин Дион выпустила первую песню после сообщения о синдроме мышечной скованности. Она стала одним из саундтреков к фильму «Полюбить снова».