    21 апреля 2020, 15:32

    «Тяжело придется люксу». Дизайнер рассказал, как карантин повлияет на моду

    Дарья Морозова

    Режим самоизоляции не изменит моду кардинально, но все же будет иметь влияние. Так считает дизайнер Игорь Чапурин. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    По его словам, «людям после самоизоляции захочется красоты, изысканности и модного флера», «на смену стритвиру, возможно, придет винтаж».

    «А вот запрос на экологичность одежды, ответственное потребление и вещи, за которыми стоит какая-то здравая идея, станут приметами нового времени», — уточнил Чапурин.

    Он считает, что «находясь в самоизоляции, люди все больше понимают ценность простых, естественных вещей — семьи, здоровья, близких», а «ажиотажное потребление не просто становится ненужным, оно становится немодным».

    «Кризис и карантин, безусловно, повлияют на моду. Уже влияют. Выживут самые жизнестойкие и гибкие бренды. Я думаю, что многим придется начинать с нуля и в целом количество марок одежды сократится», — уверен дизайнер.

    Чапурин предположил, что «тяжело придется люксу и среднему сегменту», а «более гибкими могут оказаться марки недорогой одежды».

    «Ведь прослойка, которая раньше покупала дорогие вещи, неизбежно сократится из-за падения доходов во всем мире», — заключил он.