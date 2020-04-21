«Тяжело придется люксу». Дизайнер рассказал, как карантин повлияет на моду

По его словам, «людям после самоизоляции захочется красоты, изысканности и модного флера», «на смену стритвиру, возможно, придет винтаж».

«А вот запрос на экологичность одежды, ответственное потребление и вещи, за которыми стоит какая-то здравая идея, станут приметами нового времени», — уточнил Чапурин.

Он считает, что «находясь в самоизоляции, люди все больше понимают ценность простых, естественных вещей — семьи, здоровья, близких», а «ажиотажное потребление не просто становится ненужным, оно становится немодным».

«Кризис и карантин, безусловно, повлияют на моду. Уже влияют. Выживут самые жизнестойкие и гибкие бренды. Я думаю, что многим придется начинать с нуля и в целом количество марок одежды сократится», — уверен дизайнер.

Чапурин предположил, что «тяжело придется люксу и среднему сегменту», а «более гибкими могут оказаться марки недорогой одежды».

«Ведь прослойка, которая раньше покупала дорогие вещи, неизбежно сократится из-за падения доходов во всем мире», — заключил он.